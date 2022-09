15 Drakor Uhm Ki Joon Pemeran Park Jae Sang di Drakor Terbaru Little Women

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak 15 drakor yang dibintangi Uhm Ki Joon, bintang utama dalam drama Korea terbaru Little Women (2022).

Uhm Ki Joon sudah membintangi banyak drakor sebelum akhirnya berperan di drama Korea terbaru Little Women bersama aktor Kim Go Eun.

Dalam drama Korea terbaru Little Women, Uhm Ki Joon sebagai Park Jae Sang yaitu orang kaya yang licik.

Mengusung genre thriller dan misteri, Little Women sudah tayang sejak 3 September 2022 lalu.

Little Women saat ini sedang tayang dengan jumlah 6 episode.

Drakor tersebut diproduksi oleh tvN dan disutradarai oleh Kim Hee Won.

Kim Hee Won pernah menyutradarai beberapa drama populer seperti ‘Money Flower’, ‘The Crowned Clown’, ‘Vicenzo’, dan lainnya.

Drama ini juga ditulis oleh penulis andal yaitu Jung Seo Kyung, yang pernah menulis naskah untuk drakor berjudul ‘Mother’.

Perlu diketahui, drakor terbaru Little Women ini diadaptasi dari novel Little Women yang dibuat oleh Louisa May Alcott dan dibuat film layar lebar oleh Greta Gerwig.

Uhm Ki Joon sebelumnya juga sukses membintangi drama Penthouse sampai ketiga seri.

