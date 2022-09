Terungkap Kiper Baru Chelsea FC Gabriel Slonina Doyan Brokoli

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Kiper baru Chelsea FC yakni Gabriel Slonina ternyata menyukai aneka olahan brokoli.

Fakta unik kiper Chelsea FC Gabriel Slonina menyukai brokoli tampak pada sorotan Instagram pribadinya, @gabrielslonina.

Di sana terdapat kumpulan foto yang mengindikasikan kiper Chelsea FC Gabriel Slonina menyukai brokoli dan makanan bergizi lainnya.

"Nurtrition (emoji brokoli)," tulisnya sebagai judul sorotan.

Dalam sorotan tersebut, hampir semua menu makanannya dilengkapi dengan brokoli.

Ada jagung bersama brokoli, daging bersama brokoli, dan lain sebagainya.

Nutrisi tinggi yang terkandung dalam sayuran hijau tersebut membantu dia tampil prima sebagai atlet sepak bola.

Diketahui Gabriel Slonina baru saja bergabung dengan Chelsea FC.

Momen tersebut juga ia bagikan lewat unggahan Instagram beberapa waktu lalu.

"Honoured to join such a massive club with so much history. It’s a privilege to wear the badge of the best side in London. Thank you to all the fans for the warm welcome. Can’t wait to get started," tulis dia.