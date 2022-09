Fakta Jeje Slebew Dituding Jadi Pemeran Video Dewasa, 'Aku Harap Dapat Hidayah'

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Icon Citayam Fashion Week, Jeje Slebew kini ramai menjadi sorotan setelah video dewasa yang diduga miliknya beredar.

Jeje Slebew pun ramai diperbincangkan lantaran dituding menjadi pemeran dalam video dewasa.

Sempat tak menggubris, Jeje Slebew akhirnya muncul dengan membongkar fakta soal tudingan tersebut.

Hal itu ia ungkapkan melalui unggahan Instagram Story pribadinya pada Selasa (22/9/2022).

Sejak tudingan dirinya memerankan video dewasa, Jeje Slebew pun banyak menuai cibiran.

Namun kini, Jeje Slebew mengaku lega lantaran ia bisa membongkar fakta jika wanita yang ada dalam video dewasa itu bukan lah dirinya.

“I got some good news for u gais, and this news really makes me happy dan aku juga ngerasa aku bisa nafas lega lagi seperti semula,” tulis Jeje Slebew di akun @911jelicascalling, dikutip Kamis (22/9/2022).

Di unggahan berikutnya, Jeje Slebew mengunggah sebuah foto yang menunjukkan wajah wanita yang ada dalam video dewasa.

“Ciluk baa ketawan kan kamo siapa,” tulis Jeje dalam unggahannya.

Jeje Slebew mengatakan jika wajah wanita yang ada dalam video dewasa itu sangat berbeda dengan wajahnya.

