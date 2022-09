Holding PLN dengan 4 Sub Holding Diumumkan Menteri BUMN, Jadi Perusahaan Energi Berbasis Teknologi

Ist

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi meluncurkan Holding Subholding PT PLN (Persero) pada Rabu, 21 September 2022. Langkah ini akan membawa PLN menjelma menjadi perusahaan energi yang berbasis teknologi, inovasi dan berorientasi pada masa depan menuju The NEW PLN 4.0 UNLEASHING ENERGY and BEYOND.