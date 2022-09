Tangisannya Viral dan Jadi Sorotan, Maudy Ayunda: Saya Kakak Paling Beruntung

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Maudy Ayunda menangis saat pernikahan adiknya Amanda Khairunnisa menjadi sorotan.

Amanda Khairunnisa yang merupakan adik Maudy Ayunda baru saja melangsungkan pernikahan dengan Tavan Dutton, Minggu (18/9/2022).

Pernikahan Amanda Khairunnisa hanya berselang 4 bulan dari pernikahan sang kakak, Maudy Ayunda.

Amanda Khairunnisa yang juga adik Maudy Ayunda memancarkan raut bahagia di pernikahannya.

"To have and to hold, till death do us part (Tetap bersama sampai maut memisahkan)," tulisnya di Instagram @akhairunnisa.

Baca juga: Verrell Bramasta Akui Cinta Mati Natasha Wilona, Namun Terhalang Perbedaan

Baca juga: Arie Kriting dan Indah Permatasari Datang Temui Nursyah dan Meminta Maaf

Kabar pernikahan adik Maudy Ayunda itu langsung membuat publik ramai mencari sosok Tavan Dutton, suami Amanda Khairunnisa.

Tavan Dutton diketahui menjalin asmara dengan Amanda Khairunnisa sejak 2017.

Wajah bule Tavan Dutton pun mempertegas bahwa sang pria bukanlah keturunan Indonesia.

Tavan Dutton diketahui kelahiran Melbourne, Australia yang kini berusia 31 tahun.

Menurut informasi, Tavan keturunan Inggris.