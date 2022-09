Sinopsis Tell Me That You Love Me, Drama Korea Terbaru Romantis Shin Hyun Bin dan Jung Woo Sung

Foto ilustrasi, Jung Woo Sung dan Shin Hyun Bin. Shin Hyun Bin dan Jung Woo Sung akan beradu akting di drama Korea terbaru romantis. Simak sinopsis Tell Me That You Love Me.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Tell Me That You Love Me akan meramaikan drama Korea terbaru bergenre romantis. Simak sinopsis Tell Me That You Love Me.

Drama Tell Me That You Love Me akan menjadi drama Korea terbru yang dibintangi oleh Shin Hyun Bin.

Di drama Korea terbaru ini, Shin Hyun Bin akan beradu acting dengan Jung Woo Sung, yang akan comeback setelah 10 tahun lamanya.

Bagaimana plot cerita drama romantis ini?

Penasaran, simak sinopsis Tell Me That You Love Me di bawah ini, dilansir dari Soompi.com.

Sinopsis Tell Me That You Love Me

“Tell Me That You Love Me” didasarkan pada drama romansa dengan nama yang sama yang ditayangkan di TBS di Jepang pada tahun 1995

Drama ini menyapu penghargaan untuk Film Terbaik, Skenario Terbaik, Aktor Terbaik, Aktris Terbaik, dan banyak lagi di Drama Televisi Jepang Penghargaan Akademi.

Jung Woo Sung akan berperan sebagai Cha Jin Woo, seorang tunarungu yang merasakan kebebasan di dunianya sendiri yang tenang dan santai meskipun ada prasangka terhadapnya.

Shin Hyun Been akan memerankan Jung Mo Eun yang memiliki harga diri saat dia dengan bangga memenuhi mimpi dan cintanya.