Sinopsis Drakor Three Bold Siblings, Drama Korea Terbaru Lee Ha Na

Ilustrasi Lee Ha Na di drakor terbaru Three Bold Siblings (2022). Sinopsis drakor Three Bold Siblings yang merupakan drama Korea terbaru saat ini.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Serial drama Korea terbaru Three Bold Siblings (2022) yang dibintangi Lee Ha Na akhirnya tayang. Simak sinopsis drakornya berikut ini.

Sinopsis drama Korea terbaru Three Bold Siblings banyak dicari penggemar drakor lantaran menampilkan Lee Ha Na.

Lewat sinopsisnya, drama Korea terbaru yang dibintangi Lee Ha Na Three Bold Siblings mendapat gambaran ceritanya.

Bahkan drakor terbaru Lee Ha Na ini berhasil debut dengan hasil memuaskan.

Pasalnya, drama Korea terbaru Three Bold Siblings ini, menurut kantor riset Nielsen Korea mencetak peringkat rata-rata nasional hingga 20,5 persen untuk episode pertamanya.

Baca juga: 15 Drakor tentang Kehidupan, Ada Drama Korea Terbaru Milik Joy Red Velvet

Baca juga: 12 Rating Drama Korea Terbaru di Akhir September 2022, Drakor Golden Spoon Melesat

Sebagai informasi, serial ini disutradarai oleh Park Man Young dan ditulis oleh Kim In Young.

Park Man Young juga kerap menyutradarai drama Korea di antaranya Manhole, The Virtual Bride, Love & Secret, All About Marriage, Chilwu, the Mighty serta masih banyak lainnya.

Sedangkan, Kim In Young pernah berpartisipasi menjadi penulis untuk sejumlah drama Korea tebaru.

Di antaranya, Black Knight: The Man Who Guards Me, Unkind Ladies, When a Man Loves, Man From the Equator, Still, Marry me serta masih banyak drakor lainnya.

Soal pemeran, drama Korea terbaru Three Bold Siblings dibintangi oleh Lee Ha Na, Im Joo Hwan, Wang Bit Na, dan Kim So Eun.