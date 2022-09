Terpaksa Tinggalkan Arya Saloka, Amanda Manopo Mendadak Curhat

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Artis Amanda Manopo mendadak curhat usai terpaksa meninggalkan Arya Saloka dan Sinetron Ikatan Cinta karena sakit.

Lawan main Arya Saloka yakni Amanda Manopo sempat curhat saat absen syuting.

Curhatan Amanda Manopo yang juga lawan main Arya Saloka terpampang dalam Instagram storynya.

"It's Okay. To begin your story today. Those mistakes you have made along the way are lessons, not failures. You were meant to get back up and find a way that resnates with you. There is no expiration date to reinventing yourself."

(Tidak apa-apa. Untuk memulai ceritamu hari ini. Kesalahan yang kau buat selama ini adalah pelajaran, bukan kegagalan. Kamu dimaksudkan untuk bangkit kembali dan menemukan cara yang sesuai denganmu. Tidak ada tanggal kedaluwarsa untuk menemukan kembali dirimu sendiri.)

Diketahui, Amanda Manopo harus terbarik sakit dalam beberapa hari ini karena penyakit tipus.

Akibatnya, Amanda Manopo harus absen syuting bareng Arya Saloka di Sinetron Ikatan Cinta.

Kini, secara blak-blakan Amanda Manopo menyinggung soal kesalahan hingga kegagalan di unggahan terbaru Instagramnya.

Seperti diketahui Amanda Manopo saat ini lagi absen di sinetron Ikatan Cinta lantaran jatuh sakit.

Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh manajer Amanda Manopo, Rico Richardo.