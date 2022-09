Nasib Mantan Suami Ayu Ting Ting, Enji Baskoro Cerai Lagi

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Kondisi rumah tangga mantan suami pedangdut Ayu Ting Ting, Enji Baskoro Hendarso disorot.

Mantan suami Ayu Ting Ting yakni Enji Baskoro dikabarkan bercerai dengan Hana Kartika.

Bahkan Hana Kartika merayakan ulang tahun anaknya, Harlan Tico H, tanpa Enji Baskoro yang juga mantan suami Ayu Ting Ting.

“Happy birthday to my wonderful son Harlan Tico H I thank you for what you give to me, you fill me up and make me whole #love #mommy, “ tulis Hana lewat Instagramnya @hanakartka, Senin (26/9/2022).

Enji Baskoro namanya sempat viral gegara mencampakkan Ayu Ting Ting dan Bilqis Khumairah Razak, buah hati mereka.

Baca juga: Arie Kriting Tak Ambil Pusing dengan Ibu Indah Permatasari, Singgung Manusia Gagal

Baca juga: Nikita Mirzani Sebut Harga BBM Harusnya Naik Jadi Rp 1 Juta per Liter

Kini, ia kembali disorot kala tidak hadir dalam pesta ulang tahun adik tiri Bilqis Khumairah Razak.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari postingan tersebut, Hanna Kartika tampak mengadakan pesta ulang tahun Harlan secara sederhana.

Hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat Hanna Kartika saja.

Bahkan tanpa Enji Baskoro.

Kini Harlan terlihat sudah semakin besar bahkan wajah dan rambutnya yang ikal mirip dengan Enji Baskoro.