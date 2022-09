Sinopsis Han River, Drama Korea Terbaru Dibintangi Lee Sang Yi dan Bae Da Bin

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Lee Sang Yi dan Bae Da Bin dikonfirmasi akan membintangi drama Korea terbaru ‘Han River’. Simak sinopsis ‘Han River’.

Pada 26 September 2022, Sports Seoul melaporkan bahwa Bae Da Bin akan membintangi drama Korea terbaru ‘Han River’.

Sementara YTN Star melaporkan bahwa Lee Sang Yi juga akan bergabung dengan para pemain di drama Korea terbaru ‘Han River’, dilansir dari Soompi.com.

Menanggapi laporan tersebut, perwakilan dari agensi Lee Sang Yi, PLKGOODFRIENDS menyatakan, “Lee Sang Yi dikonfirmasi untuk membintangi drama 'Han River.'

Sebuah sumber dari agensi Bae Da Bin SM C&C juga menyatakan, “Bae Da Bin akan bergabung dengan drama ‘Han River’.

‘Han River’ adalah drama yang berkisah tentang petugas polisi yang menangani berbagai insiden yang terjadi di ‘Han River’.

Drama ini akan dipimpin oleh sutradara Kim Sang Chul dan ditayangkan melalui platform streaming OTT (over-the-top).

Bae Da Bin dikonfirmasi untuk berperan sebagai Kopral Polisi Stasiun Ichon, Do Na Hee.

Dia adalah sosok yang terus mengungkapkan perasaannya tanpa menyerah kepada sersan polisi Stasiun Mangwon, Han Doo Jin.

Setelah membuat debut industri hiburannya pada tahun 2013, Bae Da Bin membintangi berbagai drama termasuk “My ID is Gangnam Beauty,” “Do You Like Brahms?,” dan yang terbaru drama akhir pekan KBS2 “It’s Beautiful Now.”

