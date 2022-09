7 Drakor tentang Zombie, Ada Drama Korea Terbaru All of Us Are Dead

Foto ilustrasi poster drakor terbaru. Drakor tentang zombie ada drama Korea terbaru All of Us Are Dead (2022) dibintangi Park Ji Hu.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak tema yang bisa diangkat dari tayangan drama Korea terbaru, termasuk tentang zombie.

Mulai dari tema zombie, keluarga, kedokteran, hingga kejahatan tak jarang terpilih sebagai genre suatu drama Korea terbaru.

Kini banyak drama Korea terbaru yang mengangkat tema zombie, seperti All of Us Are Dead (2022) yang dibintangi Park Ji Hu.

Bahkan cerita yang disajikan pun tak kalah menarik dengan tema lainnya.

Lantas apa saja kira-kira drakor tentang zombie?

Baca juga: 13 Rating Drama Korea Terbaru September 2022, Drakor Love In Contract Naik Lagi

Baca juga: 6 Drakor dan Film Xiumin EXO, Ada Drama Korea Terbaru Sajangdol Mart

1. All of Us Are Dead (2022)

Tayang di Netflix, All of Us Are Dead sempat viral saat penayangan musim pertamanya.

Pasalnya, serial bergenre zombie ini menghadirkan kisah yang seru dan menegangkan.

Diketahui drama All of Us Are Dead sudah tayang pada 28 Januari 2022 lalu.

Drama yang dibintangi Park Ji Hu cs ini bercerita tentang aksi para siswa yang menghadapi virus zombie yang mewabah di sekolahnya.