Sinopsis Drama Korea Terbaru May I Help You, Hyeri sebagai Pemeran Utama

Ilustrasi poster drakor. Sinopsis drama Korea terbaru May I Help You (2022). Hyeri tampail sebagai bintang utama. Drakornya tayang di MBC.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru May I Help You (2022) yang dibintangi Hyeri.

Sinopsis drama May I Help You milik Hyeri banyak dicari penggemar drakor yang penasaran jalan ceritanya.

Lewat sinopsis, penggemar memperoleh gambaran cerita drama May I Help You yang menampilkan Hyeri sebagai pemeran utama.

May I Help You ini tayang di kanal MBC.

May I Help You disutradarai dan digarap oleh Sim So-Yeon dan Park Sun-Young.

Sim So Yeon sebelumnya juga menyutradarai drama sebelumnya yaitu Here's My Plan, Welcome 2 Life dan The Rich Son.

Skenario dan penulisan naskah May I Help You ini ditulis oleh Lee Sun Hye.

Lee Sun Hye juga sempat menulis naskah drama sebelumnya yaitu 20th Century Boy and Girl dan Reply 1997.

May I Help You merupakan drama yang bergenre misteri.

Drama ini akan tayang pada 19 Oktober 2022.