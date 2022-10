15 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Romantis yang Dibintangi Kim So Hyun

Ilustrasi poster drakor. Berikut rekomendasi drama Korea terbaru romantis milik Kim So Hyun.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak 15 rekomendasi drama Korea terbaru romantis yang dibintangi aktris cantik Kim So Hyun.

Beberapa rekomendasi drama Korea terbaru romantis milik Kim So Hyun bakal memudahkan penggemar menonton drakornya.

Adapun rekomendasi drama Korea terbaru romantis yang menampilkan Kim So Hyun biasanya mencetak rating tinggi.

Kim So Hyun kini didapuk menjadi bintang utama dalam drama Korea terbaru Is It a Coincidence.

Rencananya drama ini akan tayang pada 2023 mendatang.

Baca juga: 13 Rating Drama Korea Terbaru Oktober 2022, Drakor Mental Coach Jegal Drop Lagi

Baca juga: 15 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Horor, Drakor Monstrous hingga Bring It On, Ghost

Tetapi, drama ini sudah memasuki tahap syuting di paruh tahun 2022.

Dalam drama Korea terbaru Is It a Coincidence, Kim So Hyun sebagai Lee Hong Ju.

Drama ini disutradarai oleh Song Hyun-Wook.

Skenario dan naskah asli drama Is It a Coincidence ditulis langsung oleh Nam Ji-Eun, Kim In-Ho, serta Park Geu-Ro.

Drama ini akan tayang dengan 8 episode pada penayangannya.