Drakor Terbaru

11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Action yang Dibintangi Kim Rae Won

Berikut rekomendasi drama korea terbaru action yang dibintangi oleh Kim Rae Won. Ada drakor terbaru The First Responders.

Penulis: Fenty Novianti | Editor: Kiki Novilia
zoom-inlihat foto 11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Action yang Dibintangi Kim Rae Won
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Ilustrasi poster drakor. 11 rekomendasi drama korea terbaru action yang dibintangi oleh Kim Rae Won. 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak 11 rekomendasi drama Korea terbaru action yang dibintangi aktor Kim Rae Won

Beberapa rekomendasi drama Korea terbaru action milik Kim Rae Won bakal memudahkan penggemar menonton drakornya. 

Adapun rekomendasi drama Korea terbaru action yang menampilkan Kim Rae Won biasanya mencetak rating tinggi.

Diketahui Kim Rae Won kini menjadi pemeran utama dalam drakor terbaru The First Responders.

Rencananya drama ini akan tayang pada 11 November 2022.

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Drama ini akan tayang dengan jumlah episode 12 episode dengan durasi 60 menit pada tiap penayangannya.

Drama The First Responders rencananya tayang di SBS.  

Drama ini tayang tiap Jumat dan Sabtu pukul 22.00 waktu KST.

Berikut rekomendasi drama korea yang dibintangi oleh Kim Rae Won.

1. L.U.C.A.: The Beginning  (2021).

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Sumber: Tribun Lampung
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