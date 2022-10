Artis Cantik Pevita Pearce Ultah ke-30: Thank You, Me

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Aktris cantik Pevita Pearce merayakan ulang tahunnya yang ke-30 pada Kamis (6/10/2022). Ia pun membagikan potret masa kecilnya yang menggemaskan.

Melalui unggahan di Instagram-nya, Pevita Pearce mengucapkan terima kasih kepada dirinya sendiri.

"Thank you, Me," tulis Pevita Pearce dengan tambahan emoji hati pink, dikutip dari Instagram @pevpearce, Kamis (6/10/2022).

Pada foto pertama, terlihat Pevita Peare meniup lilin angka 30 tahun di atas kue unik yang ditumpuk-tumpuk menjadi enam lapis.

Di belakangnya, terdapat balon berwarna-warni, serta balon angka 30 sesuai dengan usia Pevita.

Pada foto kedua berupa album foto Pevita Pearce masa kecil yang di sampingnya ada foto ultah yang baru dicetak.

Foto selanjutnya, Pevita memotret balon ultah warna-warni dan balon angka 30 dari jarak yang cukup dekat.

Artis keturunan Indonesia dan Inggris ini tak lupa mencetak foto momen ultahnya yang dirayakan sederhana bersama kerabat.

Kolom komentar unggahan Pevita saat merayakan ultah itu dipenuhi dengan ucapan serta doa.

Sebagian lain mengaku tak percaya Pevita berusia 30 tahun karena parasnya yang terlihat awet muda bak usia 20 tahun-an.