Pemain Chelsea Pierre Emerick Aubameyang Punya Sepatu Mewah Berlapis Kristal

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Sosok pemain Chelsea Pierre Emerick Aubameyang hobi mengoleksi barang mewah sampai punya sepatu dari kristal Swarovski.

Terungkap pemain Chelsea Pierre Emerick Aubameyang punya sepatu mewah dari kristal.

Sepatu mewah milik pemain Chelsea Pierre Emerick Aubameyang bukan hal ganjil mengingat gajinya yang fantastis.

Penyerang Chelsea Aubameyang memiliki gaji hingga capai ratusan juta rupiah per pekan.

Hal inilah membuatnya dapat mengoleksi beberapa barang mewah.

Salah satunya adalah deretan mobil Ferrari bewarna merah miliknya.

Pada salah satu postingannya, Aubameyang memperlihatkan dirinya tengah bersantai di atas mobil mewah miliknya itu.

"Hard chilling," tulis Aubameyang pada postingannya November 2021 lalu.

Tak hanya Ferrari, ia pun terlihat memamerkan Lamborghini berwarna silver menyala miliknya itu.

"Milano was so nice as usual but It's time to Go Sardegna here we come," ungkapnya sambil menaiki mobil tersebut.