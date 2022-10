Sahrul Gunawan Ditolak Ayu Ting Ting, Raffi Ahmad Sarankan Temui Ayah Rozak

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Cintanya ditolak Ayu Ting Ting, Raffi Ahmad beri saran ke Sahrul Gunawan agar dekati orangtua sang pedangdut, yakni ayah Rozak dan Umi Kalsum.

Pasalnya, menurut Raffi Ahmad, Ayu Ting Ting merupakan anak yang dekat dengan orangtua, sehingga Sahrul Gunawan bisa mengambil hati orangtuanya.

Saran tersebut disampaikan Raffi Ahmad saat Sahrul Gunawan memperlihatkan bukti penolakan dari Ayu Ting Ting.

Dalam chat Ayu Ting Ting yang bocor, dia meminta maaf dan meminta wakil bupati Bandung itu untuk tidak terlalu berharap padanya.

Sebab saat ini ibu satu anak itu belum memikirkan soal pernikahan.

Melihat isi chat Ayu ke Sahrul, Raffi Ahmad langsung tertawa dan berkomentar.

Suami Nagita Slavina ini mengatakan bahwa Sahrul Gunawan terlalu cepat menyatakan perasaannya.

"Terlalu to the point ya," kata Raffi dikutip dari kanal YouTube Trans7 Official, pada Jumat (7/10/2022).

Perkataan itu pun langsung menyita perhatian Sahrul.

"Emang harusnya gimana?" tanya Sahrul Gunawan.

