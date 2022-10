Sinopsis Drama Korea Terbaru Bad Prosecutor Episode 2 yang Dibintangi D.O EXO

Foto ilustrasi D.O EXO dan Lee Se Hee. Sinopsis drama Korea terbaru Bad Prosecutor episode 2 yang baru saja tayang. dibintangi D.O EXO.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Bocoran sinopsis drama Korea terbaru Bad Prosecutor episode 2 banyak dinantikan fans D.O EXO.

Pasalnya, sinopsis drama Korea terbaru Bad Prosecutor episode 2 memberikan gambaran cerita drakor yang dibintangi D.O EXO.

Lantas seperti apa sinopsis drama Korea terbaru Bad Prosecutor episode 2 milik D.O EXO?

Pada episode sebelumnya, Jin Jung (D.O EXO) yang kesal dengan keputusan rekan kerjanya, Oh Do Hwan (Ha Joo) bertekad untuk menjatuhkannya karena dianggap terlalu keterlaluan.

Pasalnya, Do Hwan menjatuhkan hukuman akan kasus penyerangan dan pembunuhan Park Ye Young pada orang tak bersalah.

Namun bukan itu yang membuat Jing Jung murka. Dia marah karena Oh Do Hwan terang-terangan mengatakan sengaja mengorbankan orang tak bersalah untuk meraih posisi puncak.

Dia bahkan menyebut kejaksaan bukan tempat untuk menegakkan keadilan, melainkan tempat untuk memanipulasi kasus agar bisa mempertahankan kekuasaan.

Mendengar alasan tersebut, Jin Jung bertekad untuk menghancurkan orang-orang seperti Oh Do Hwan.

Sementara itu pada cuplikan Bad Prosecutor episode 2, Jin Jung dipindahkan ke divisi urusan sipil. Padahal sebelumnya, dia berada di divisi kriminal.

Meski begitu, keputusannya untuk menjatuhkan orang berkuasa yang haus akan kekuasaan tetap dilakukan, termasuk Wakil Kepala Lee.