Chelsea Bakal Hadapi Wolves dalam Pertandingan Pekan ke-10 Liga Inggris

Tribunlampung.co.id, Inggris – Chelsea akan berhadapan dengan Wolves dalam pekan ke-10 Liga Inggris yang akan digelar mulai Sabtu 8 hingga 11 Oktober 2022.

Chelsea versus Wolves ini dijadwalkan Sabtu 8 Oktober pada pukul pukul 21.00 WIB.

Sebelumnya Chelsea telah menang lawan AC Milan dalam Liga Champion dengan skor 3-0.

Selanjutnya Chelsea akan menghadapi tim yang masih dalam liga Inggris yang memasuki pekan ke-10.

Pekan ke-10 Liga Inggris bakal digelar di pekan ini, mulai 8 hingga 11 Oktober 2022.

Baca juga: Pemain Chelsea Wesley Fofana Cedera Lutut, Beruntung Tak Begitu Parah

Baca juga: Gunakan Nomor Punggung 26, Pemain Chelsea Kalidou Koulibaly Minta Izin ke John Terry

Pekan ke-10 Liga Inggris dibuka penampilan dua tim raksasa yakni Chelsea dan Manchester City, pada Sabtu (8/10/2022) malam.

Chelsea bakal ditantang Wolves di kandangnya sendiri, Stamford Bridge.

Lalu Manchester City akan meladeni perlawanan Southampton di Etihad Stadium.

Sedangkan sehari berselang, partai big match mempertemukan Arsenal vs Liverpool, Minggu (9/10/2022)

Duel The Gunners vs The Reds bakal digelar di markas milik Arsenal, Emirates Stadium.