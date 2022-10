Amanda Manopo Dikabarkan Jatuh dari Tangga di Villa saat Syuting Ikatan Cinta

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Amanda Manopo dikabarkan jatuh dari tangga saat syuting sinetron Ikatan Cinta.

Lantas Amanda Manopo harus melakukan X-Ray untuk memastikan kondisinya pasca jatuh dari tangga saat syuting sinetron Ikatan Cinta.

Kabar Amanda Manopo jatuh dari tangga saat syuting sinetron Ikatan Cinta ada dalam uanggahan instagram @amandamanopoupdatesz, Minggu (9/10/2022)

Akun fanbase Amanda Manopo itu pun meminta doa dari para fans untuk kesembuhan sang idola.

"Get well soon kesayanganku, Doain Manda ya teman2 semoga gak parah karena jatuh semalam pas di lokasi," tulis caption dalam unggahan @amandamanopoupdatesz.

Fans Amanda Manopo pun gempar dengan adanya berita tersebut.

Unggahan itu pun telah menuai komentar dari fans Amanda Manopo.

Fans Amanda Manopo sempat kaget mendapatkan kabar berita tersebut.

"Ya Allah Manda semalem denger langsung kaget semoga gak terjadi apa apa dan semoga Manda cepat sembuh ya," tulis pemilik akun @mira.auliyah5678.



Lokasi Amanda Manopo jatuh ketika syuting ada di sebuah villa.

"Iya pas di kokasi villa semalam jatuh tangga, sekarang katanya udah membaik," tulis pemilik akun @amandamanopoupdatesz saat membalas komentar dari @76susparty.