15 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Romantis yang Dibintangi Jung Hae In

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak, 11 rekomendasi drama Korea terbaru romantis dengan pemeran aktor tampan Jung Hae In.

Beberapa rekomendasi drama Korea terbaru romantis milik Jung Hae In bakal menyajikan cerita manis nan seru.

Adapun rekomendasi drama Korea terbaru romantis yang menampilkan Jung Hae In banyak ditunggu-tunggu oleh penikmat K-drama.

Diketahui, Jung Hae In memerankan drama korea terbaru berjudul Connect.

Drama ini merupakan drama bergenre thriller dan misteri.

Rencananya drama ini akan tayang pada 11 Desember 2022 mendatang.

Baca juga: 13 Rating Drama Korea Terbaru Oktober 2022, Drakor The Law Cafe Merosot

Baca juga: 11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru tentang Kehidupan yang Dibintangi Lee Seo Jin

Drama yang berjumlah 6 episode ini akan tayang di streaming layanan Disney+ Hotstar.

Tak hanya itu, drama ini merupakan drama adaptasi dari webtoon.

Jung Hae In pun kembali memerankan perannya setelah drama populer sebelumnya Snowdrop.

Akting Jung Hae In pun tak diragukan lagi bagi para pecinta K-drama.

Jung Hae In adalah aktor Korea Selatan yang dikelola oleh FNC Entertainment.

Pengalaman akting pertama Jung adalah melalui musikal di perguruan tinggi.

Dia pertama kali muncul di video musik AOA Black untuk Moya pada tahun 2013 dan secara resmi melakukan debut aktingnya pada usia 26 tahun, melalui serial TV 2014 "Bride of the Century".

Dia mendapatkan pengakuan atas peran pendukungnya di serial televisi 2017 While You Were Sleeping dan mendapat peran utama pertamanya dalam drama Something in the Rain pada 2018.