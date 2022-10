Pelatih Chelsea Graham Potter Tak Khawatirkan Atmosfer San Siro Jelang Laga AC Milan vs Chelsea

AFP/Glyn KIRK

Jelang AC Milan vs Chelsea - Sejumlah pemain Chelsea memberi aplaus kepada suporter seusai laga Liga Inggris Southampton vs Chelsea 30 Agustus 2022. Chelsea akan melawat ke San Siro untuk menjalani laga AC Milan vs Chelsea pekan keempat Liga Champions 2022, Rabu (12/10/2022) dini hari WIB.