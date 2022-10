Sinopsis Drama Korea Terbaru The Forbidden Marriage yang Adaptasi Webtoon

Ilustrasi poster drakor. Berikut sinopsis drama Korea terbaru The Forbidden Marriage yang dibintangi Park Ju Hyun.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru The Forbidden Marriage tayang Desember 2022.

Banyak penggemar mencari sinopsis drama Korea terbaru The Forbidden Marriage yang dibintangi oleh Park Ju Hyun.

Berdasarkan sinopsis drama Korea terbaru The Forbidden Marriage, drakor Park Ju Hyun ini diadaptasi dari webtoon.

Park Ju Hyun kembali membintangi drama korea setelah drama terakhirnya Love All Play.

Drama terbaru The Forbidden Marriage akan tayang pada Desember 2022.

Drama ini bergenre sejarah dan romantis.

The Forbidden Marriage akan tayang dengan jumlah 12 episode dan tayang tiap Sabtu dan Minggu.

Drama ini rencananya akan tayang di saluran MBC.

Drama milik Park Ju Hyun ini disutradarai oleh Park Sang-Woo.

Sebelumnya, Park Sang Woo juga memerankan beberapa drama sebelumnya yaitu Never Twice dan My Secret, Terrius.

Naskah asli drama ini ditulis oleh Chun Zi-Hye.

Chun Zi Hye merupakan seorang penulis webtoon.

Sekilas tentang Park Ju Hyun adalah aktris Korea Selatan yang dikelola oleh 935 Entertainment.

Dia mengambil jurusan akting di Universitas Seni Nasional Korea dan muncul dalam film pendek dan drama sebagai mahasiswa.