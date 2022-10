Kalina Ocktaranny Disebut Menikah Lagi dengan Anggota DPRD

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Mantan istri Vicky Prasetyo, Kalina Ocktaranny, disebut menikah lagi untuk yang kelima kalinya, dengan seorang anggota DPRD.

Setelah lama tak terdengar kabarnya, Kalina Ocktaranny diisukan telah menemukan pengganti Vicky Prasetyo, alias menikah lagi dengan anggota DPRD.

Kabarnya, Kalina Ocktaranny menikah lagi dengan anggota DPRD berinisial AS.

Isu Kalina menikah lagi lantaran mendapat ucapan selamat dari seseorang atas pernikahannya.

Lantas siapakah sosok suami baru Kalina Ocktaranny?

Sebelumnya diketahui jika Kalina Ocktaranny memutuskan kembali menikah setelah sempat gagal dalam beberapa kali hubungan pernikahannya.

Baca juga: Amanda Manopo Kecelakaan, Pisah Lagi dengan Arya Saloka di Ikatan Cinta

Baca juga: Penampakan Rizky Billar Pakai Baju Oranye, Tersangka KDRT Tak Diborgol

Setelah heboh kabar putus dari Ricky W Miraza kini Kalina Oktarani diduga telah kembali menikah untuk kelima kalinya.

Ia dikabarkan menikahi pria berinisial AS.

Dilansir dari channel youtube Insert Today mengunggah sebuah potret dari Kalina Ocktaranny dengan bersama seorang pria yang diduga suami barunya berinisal AS dalam pernikahannya yang ke 5 kali, Kamis (13/10/2022).

Dalam kesempatan tersebut terlihat sosok Kalina Ocktaranny dan pria berinisial AS yang diduga merupakan suami barunya.

Sosok pria tersebut disinyalir merupakan seorang politikus yang menjabat sebagai ketua DPRD Kalimantan Timur.

Isu pernikahan ke-5 Kalina Ocktaranny pun kian mencuat dengan komentar dari rekannya dalam satu di antara unggahan Instagram akun milik Kalina.

"I accept every part of my past and let all my guilt and shame as a lesson to grow, unconditional love to myself, Bismillah'," tulis Kalina melalui unggahan akun Instagram miliknya.

Bahkan unggahan tersebut ramai dikomentari warganet yang mengucapkan selamat kepada Kalina atas pernikahannya yang kelima kalinya.