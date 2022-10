25 Rekomendasi Drakor Terbaru yang Sudah Tamat, Ada Drama Korea Terbaru Yoona SNSD

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Sepanjang tahun 2022, deretan drakor terbaru yang sudah tamat kian bertambah.

Pasalnya kini, drama Korea terbaru memiliki episode yang cenderung singkat.

Kendati demikian saat drakor terbaru tersebut masih tayang, banyak penggemar yang menahan untuk tidak menonton meskipun serial itu dinilai bagus.

Pasalnya, mereka tidak sabar harus menunggu kelanjutan dari drama Korea terbaru setiap seminggu dua kali.

Sebab selama ini, penayangan suatu drakor umumnya dapat ditonton dua kali dalam seminggu.

Bahkan ada juga yang menampilkan satu episode per minggunya.

Namun kini, para pencinta drama Korea terbaru tak perlu risau lantaran bertebaran drakor terbaru yang sudah tayang di sepanjang tahun 2022.

Genre-nya juga beragam. Ada yang mengangkat kisah cinta, action, zombie, hukum, dan lain-lain.

Lantas apa saja drakor terbaru yang sudah tamat di sepanjang 2022? Berikut daftar judul dan pemainnya.

1. Through the Darkness (2022) dibintangi Kim Nam Gil.

2. Tracer (2022) dibintangi Im Siwan.

3. All of Us Are Dead (2022) dibintangi Yoon Chan Young dan Park Ji Hu.

4. Ghost Doctor (2022) dibintangi Rain, Kim Bum, UEE, dan Naeun APINK.

5. Our Beloved Summer (2022) dibintangi Kim Da Mi, Choi Woo Shik, dan Kwak Dong Yeon.