Kisah Lucu Raffi Ahmad Bareng Almarhum Olga Syahputra Saat Urus Visa ke AS

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Presenter Raffi Ahmad menceritakan kisah lucunya dengan almarhum Olga Syahputra ketika ia akan mengurus visa ke Amerika Serikat (AS).

Diketahui, persahabatan suami Nagita Slavina, Raffi Ahmad, dengan mendiang Olga Syahputra, memang begitu dekat.

Banyak kenangan dengan mendiang Olga Syahputra yang masih teringat dibenak Raffi Ahmad.

Satu di antara saat Raffi Ahmad dan Olga Syahptra akan pergi ke Amerika Serikat.

Cerita itu disampaikan Raffi Ahmad di podcast Vindes, Jumat (14/10/2022).

Pada 2010 silam, Raffi Ahmad dan Olga Syahputra memenangkan penghargaan Panasonic Award.

Keduanya mendapatkan hadiah pergi ke Amerika Serikat.

Lalu, Raffi Ahmad dan Olga Syahputra harus mengurus pembuatan visa untuk perjalanan ke Amerika.

Raffi Ahmad mengatakan saat itu ia dan Olga Syahputra tak bisa Bahasa Inggris.

Dengan keterbatasan bahasa, Olga pun mengatakan bahwa dirinya artis terkenal di Indonesia.

"'I’m very very famous, i'm Olga Syahputra, google my name' gitu," kata Raffi Ahmad menirukan ucapan Olga Syahputra.

Raffi Ahmad menyebut saat Olga berbicara seperti itu, petugas pun langsung tertawa dan pengajuan visa langsung disetujui.

Satu minggu setelah pulang dari Amerika, Raffi Ahmad pun harus berurusan dengan hukum, saat itu ia terjerat kasus narkoba.

Suami Nagita Slavina mengaku trauma untuk pergi ke Amerika lagi.