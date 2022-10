Fuji Unggah Foto Pakai Gaun Putih, Pacar Thariq Halilintar Mohon Doa

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Fujianti Utami alias Fuji mendadak bikin netizen penasaran setelah mengunggah satu foto memakai gaun putih. Seusai unggah foto, pacar Thariq Halilintar itu mohon doa.

Diketahui, belum lama ini kekasih Thariq Halilintar, Fuji bikin netizen penasaran lantaran unggah foto pakai gaun putih.

Banyak netizen yang mengira, jika Fuji unggah foto pakai gaun putih tersebut adalah foto prewedding jelang pernikahan dengan Thariq Halilintar.

Tudingan Fuji sedang melakukan foto prewedding dengan Thariq Halilintar bermula dari unggahan Instagramnya.

"So as long as I live, I love you. Will have and hold you. You look so beautiful in white," isi nyanyian yang dikutip Fuji melalui Instagramnya, Minggu (16/10/2022).

Ia membagikan potret bernuansa hitam putih.

Di sana, adik ipar Vanessa Angel itu mengenakan gaun mewah. Bahkan outfitnya itu seperti bertaburan manik-manik seperti berlian.

Pakaian itu pun dipadukan Fuji dengan mahkota di atas kepalanya.

Sayangnya, Fuji sama sekali tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai maksud foto yang diunggahnya.

Kekasih Thariq Halilintar ini hanya menyematkan emotikon hati berwarna putih di bagian caption.

Saat mengunggah ulang di Instagram Story, dara 19 tahun itu juga menyisipkan sepenggal lagu Beautiful in White milik Shane Filan.

Akan tetapi gara-gara foto itu, Fuji dicurigai sedang melakukan foto prewedding.

"Kyk foto prewed," komentar salah seorang netizen.

"Try on dulu latihan pake baju gaun buat nanti yaa," tambah yang lain.