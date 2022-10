Drama Korea Terbaru This Romance Is a Force Majeure, Rowoon SF9 Dikabarkan Ikut Main

Ilustrasi. Rowoon SF9 dan Jo Bo Ah dikabarkan akan bintangi drama Korea terbaru This Romance Is a Force Majeure.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Rowoon SF9 sedang dalam pembicaraan untuk membintangi drama Korea terbaru berjudul This Romance Is a Force Majeure (judul sementara).

Selain Rowoon SF9, Jo Bo Ah juga tengah dalam perbincangan untuk membintangi drama Korea terbaru bergenre romantis ini.

Hal itu dikonfirmasi oleh agensi kedua bintang tersebut, bahwa keduanya tengah dalam perbincangan untuk membintangi drama Korea terbaru yang jadwal penayangannya belum ditentukan.

Agensi Rowoon SF9, FNC Entertaiment membenarkan jika bintangnya tengah mempertimbangkan untuk membintangi drakor This Romance Is a Force Majeure.

FNC Entertainment menyatakan, “Rowoon saat ini sedang dalam pembicaraan untuk tampil di drama baru ‘This Romance Is a Force Majeure,’ dan prospeknya menguntungkan.”

Sementara itu, KeyEast juga berkomentar, “Jo Bo Ah telah menerima tawaran casting untuk ‘This Romance Is a Force Majeure,’ dan dia sedang meninjau tawaran itu dengan pandangan yang baik.”

Lantas seperti apa cerita drakor This Romance Is a Force Majeure? Simak sinopsis singkatnya di bawah ini, dilansir dari Soompi.com.

“This Romance Is a Force Majeure” akan menceritakan kisah cinta seorang wanita yang memperoleh buku terlarang yang disegel dengan hati-hati 300 tahun yang lalu dan pria yang menjadi korban buku terlarang itu.

Rowoon sedang dalam pembicaraan untuk memerankan pengacara tampan, cerdas, dan populer Jang Shin Yoo.

Jang Shin Yoo terseret dalam serangkaian peristiwa tak terduga karena kutukan mengerikan yang telah diturunkan dari era Joseon.

Sementara itu, Jo Bo Ah telah ditawari peran sebagai Lee Hong Jo, seorang pegawai negeri sipil yang secara mengejutkan tidak populer di kalangan pria terlepas dari ketampanan, kepribadian, dan pekerjaannya.

“This Romance Is a Force Majeure” akan ditulis oleh penulis “100 Days My Prince” No Ji Sul dan dipimpin oleh sutradara Nam Ki Hoon dari “Oh My Baby” dan “Voice 3.”

Pihak agensi menyebut akan mengabarkan kabar baik jika keduanya benar-benar akan membintangi drama Korea terbaru itu.

