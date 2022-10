Putri Delina Ajak Jalan Bintang, Beda Perlakuan ke Putra Nathalie Holscher

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Anak komedian Sule, Putri Delina akhirnya pamer foto bareng Bintang, anak Teddy Pardiyana dan Lina Jubaedah.

Bahkan Putri Delina tampak mengajak Bintang dan Ferdy jalan-jalan dalam unggahan di akun Instagram pribadinya.

Keakraban mantan anak sambung Nathalie Holscher, Putri Delina dan Bintang tergambar jelas dalam 4 slide foto yang ia unggah.

"Happiness is not the absence of problems, it's the ability to deal with them. -Steve Maraboli (Kebahagiaan tidak pernah terlepas dari masalah, melainkan kemampuan untuk menghadapinya -Steve Maraboli)," tulis Putri Delina dalam captionnya.

Melihat keakraban Putri Delina bersama Bintang, banyak netizen yang mempertanyakan keberadaan Adzam, putra Nathalie Holscher.

Adzam yang berstatus sebagai adik sambung Putri Delina tak ada dalam beberapa unggahannya.

Banyak netizen yang lantas membandingkan perlakuan Putri Delina yang sangat berbeda dalam memperlakukan Adzam dan Bintang.

Hal itu membuat netizen sangat menyayangkan atas tindakan Putri Delina.

Namun dalam kolom komentar itu juga banyak yang memberi semangat pada Putri Delina.

Semangat ini diberikan lantaran sudah menjadi sosok kakak yang luar biasa untuk Bintang sebagai pengganti seorang Lina Jubaedah bagi adik sambugnya.

Diberitakan sebelumnya, Putri Delina sempat makan hinaan karena disebut jadi batu kerikil yang jadi dalang kehancuran rumah tangga Nathalie Holscher dan Sule.

Meski rumah tangganya hancur, namun Sule dan Nathalie Holscher sepakat untuk merawat Azdam bersama.

Baru-baru ini Adzam bahkan tampak sudah bertemu dengan Sule.

Komedian Sule kembali mengunjungi kediaman Nathalie Holscher, tujuannya yakni untuk menjenguk keadaan anaknya yakni Adzam yang dikabarkan tengah sakit.

