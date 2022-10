10 Drama Korea Terbaru Oktober 2022 Dibintangi Idol, Ada Drakor Bad Prosecutor

Foto ilustrasi D.O EXO dan Yoona SNSD. Simak drama Korea terbaru Oktober 2022 dibintangi idol seperti drakor Bad Prosecutor milik D.O EXO.

Simak daftar lengkapnya berikut ini.

1. Yoona SNSD bermain di Big Mouth.

2. Sooyoung SNSD bermain di If You Wish Upon Me.

3. Joy Red Velvet bermain di Once Upon A Small Town.

4. Yook Sung Jae BTOB main di drakor terbaru Golden Spoon.

5. Xiumin EXO bermain di Sajangdol Mart.

6. Minho SHINee di The Fabulous.

7. Choi Siwon Super Junior di Love is For Suckers.

8. Taecyeon 2PM di Blind.

9. Jun Eun Ji Apink di Blind.

10. D.O EXO di Bad Prosecutor.

