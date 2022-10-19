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13 Rating Drama Korea Terbaru Oktober 2022, Drakor Cheer Up Menguat

Berikut rating drama Korea terbaru Oktober 2022, termasuk drakor Cheer Up milik Han Ji Hyun. Rating drakornya meningkat.

Penulis: Putri Salamah | Editor: Kiki Novilia
zoom-inlihat foto 13 Rating Drama Korea Terbaru Oktober 2022, Drakor Cheer Up Menguat
Soompi.com
Ilustrasi adegan drakor. Berikut rating drama Korea terbaru Oktober 2022, termasuk drakor Cheer Up milik Han Ji Hyun. 

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak rating drama Korea terbaru Oktober 2022, termasuk drakor Cheer Up milik Han Ji Hyun.

Perolehan rating drama Korea terbaru Oktober 2022, termasuk drakor Cheer Up acapkali dicari penggemar. 

Pasalnya, rating drama Korea terbaru Oktober 2022, termasuk drakor Cheer Up sering mengalami fluktuasi. 

Adapun rating Cheer Up kini menginjak angka 3,2 persen, sekaligus tertinggi dari episode-episode sebelumnya.

Berikut rating drakor selengkapnya dilansir dari Nielsen Korea pada Rabu (19/10/2022).

1. Cheer Up (2022)

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Rating drakor Cheer Up terus mengalami kenaikan mencetak rata-rata nasional 3,2 persen untuk episode 6.

Sementara, siaran 17 Oktober dari SBS “Cheer Up” mengumpulkan peringkat nasional rata-rata 2,4 persen untuk episode 5.

Ini adalah skor yang sama dengan peringkat episode sebelumnya dan rekor terbaik pribadi.

Cheer Up mencatat rating nasional rata-rata sebesar 2,2 persen di episode ketiga, yang merupakan peningkatan 0,1 persen dari rating episode sebelumnya.

Diketahui Cheer Up bercerita tentang kumpulan mahasiswa yang berjuang untuk mengembalikan masa kejayaan ekskul cheerleader bernama Theia.

Serial ini diketahui dibintangi oleh sederet aktor dan aktris Korea Selatan ternama seperti, Han Ji Hyun, Bae In Hyuk, Kim Hyun Jin, Jang Gyuri, Lee Eun Saem, Lee Jung Joon, Han Soo Ah, Kim Shin Bi, and Hyun Woo Seok.

2. The Law Cafe (2022)

Rating drakor The Law Café terus kuat menduduki posisi pertama.

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Sumber: Tribun Lampung
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Cheer Up
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