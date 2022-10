Alasan Ayu Ting Ting dan Boy William Musuhan 4 Tahun, Singgung Rasa Jijik

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Pedangdut Ayu Ting Ting dan Boy William ternyata pernah bermusuhan selama 4 tahun lamanya.

Fakta Ayu Ting Ting dan Boy William pernah bermusuhan terungkap dalam YouTube BW pada Selasa (18/10/2022).

Dalam video tersebut, Boy William mengaku sangat senang bisa kembali bertemu dan dekat dengan Ayu Ting Ting usai sempat bermusuhan.

“Yu akhirnya kita bisa ngobrol lagi kayak gini Yu, I’m so happy, are you happy?” kata Boy William dengan raut wajah senang.

“Bener nggak sih lu seneng, apa lu pura-pura?” ujar Ayu Ting Ting sambil tersenyum dan menatap mata Boy William.

Boy William kembali mengatakan bahwa dirinya sangat senang bisa kembali akrab dengan sang pedangdut.

Bahkan, Boy William tak segan untuk mengungkapkan rasa rindunya kepada Ayu Ting Ting.

“Gue happy banget, gua kangen punya temen kayak lo bisa ngobrol kayak gini lagi. I miss you,” kata Boy William sambil tersenyum menatap Ayu Ting Ting.

Ayu Ting Ting pun langsung menggoda Boy William yang bersikap manis di depannya.

“Eh demen lu ya sama gua?” ledek Ayu Ting Ting.

Presenter ternama ini pun menanyakan apakah Ayu juga rindu dengannya dan kabar.

“How are you? You miss me?” ucap Boy.

“Good. Nggak,” jawab Ayu disambut gelak tawa Boy William.

Seperti salah tingkah, Ayu Ting Ting pun kembali menanyakan apakah Boy William rindu kepadanya atau tidak.

