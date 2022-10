Ayu Ting Ting Salah Tingkah saat Tanya Boy William Kangen Gak setelah Baikan Lagi

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Raut wajah senang terpancar dari Ayu Ting Ting maupun Boy William saat kembali bersama setelah beberapa tahun tak bertemu.

Diketahui, Ayu Ting Ting dan Boy William mengungkap bahwa selama empat tahun mereka tak saling tegur sapa.

Ayu Ting Ting dan Boy William akhirnya baikan lagi setelah 4 tahun tak teguran.

Kini hubungan keduanya kembali dekat dan membuat Boy William sangat senang.

Ayu Ting Ting pun langsung menggoda Boy William yang bersikap manis di depannya.

“Eh demen lu ya sama gua?” ledek Ayu Ting Ting.

Presenter ternama ini pun menanyakan apakah Ayu juga rindu dengannya dan kabar.

“How are you? You miss me?” ucap Boy.

“Good. Nggak,” jawab Ayu, disambut gelak tawa Boy William.

Seperti salah tingkah, Ayu Ting Ting pun kembali menanyakan apakah Boy William rindu kepadanya atau tidak.

“Coba gua tanya, lu kangen nggak sama gua?” kata Ayu Ting Ting.

“Kangen,” jawab Boy.

“Kangennya seberapa?” tanya Ayu lagi.

Boy pun mengatakan bahwa ia sangat rindu dengan Ayu Ting Ting.