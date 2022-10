Lucinta Luna Naksir Berat Boy William sampai Operasi, Tawari Icip-Icip

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Lucinta Luna ternyata naksir berat dengan Boy William.

Lama jadi jomblo, Lucinta Luna akui naksir dengan Boy William.

Bahkan, Lucinta Luna sampai rela lakukan operasi pada wajahnya demi Boy William

Diketahui, Lucinta Luna usai menjalani operasi pada bagian wajahnya beberapa waktu lalu.

Ia sampai menghabiskan ratusan juta untuk mengubah wajahnya menjadi mirip idol Korea.

Tak hanya itu, Lucinta Luna pun mengatakan ia sedang mencari lelaki yang mau serius dengannya.

Boy William pun menjadi sasaran untuk dijadikan pacar oleh Lucinta Luna.

"Lu mau tau gak kenapa gue operasi kaya gini? karena demi elu, kan lu laki-laki yang gue cintai," kata Lucinta Luna seperti dikutip pada laman youtube Lucinta Luna TV, Selasa (18/10/2022).

Mendengar hal tersebut, Boy pun hanya mengucapkan terima kasih kepada Lucinta.

"Oh thank you," jawab Boy.

Keduanya memang kerap membuat konten youtube bersama.

Lucinta pun merasa nyaman dengan Boy William.

"Siapa artis terkenal yang terakhir ngajakin elu kencan?," tanya Boy.

"Yang terakhir inisialnya B belakangnya M, terkenal banget, youtubenya terkenal, trending mulu," ucap pelantun Bobo Di Mana itu.