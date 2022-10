Promo Diskon hingga 70 Persen Produk Kunci di MBS Lampung

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Mitra Bangunan Supermarket (MBS) Lampung menggulirkan promo beragam diskon menarik untuk pembelian bahan bangunan atau kebutuhan rumah lainnya.

Asisten Manager MBS Lampung Arweni menjelaskan, promo diskon mulai dari 10 persen sampai 70 persen tergantung kebutuhan yang dibeli.

Ada tambahan promo diskon 2 persen khusus member untuk pembelian produk atau barang tertentu.

"Ada keramik ukuran 25x25 diskon up to 10 persen dari harga Rp 58 ribu per dus menjadi Rp 51.156 per dus," kata Arweni kepada Tribunlampung.co.id, Kamis (20/10/2022).

Merek keramik ukuran 25x25 itu diantaranya Asia Tile, Diamond Grand Master, dan Signature.

"Ada tambahan diskon 2 persen khusus member saat membeli keramik 25x25 ini," paparnya.

Ada juga promo diskon up to 15 persen untuk pembelian keramik ukuran 30x60 plus diskon 2 persen khusus member.

"Harganya mulai Rp 86.583 per dus. Ada beragam pilihan brand diantaranya Levine, Luxury Home, dan Signature," ujar Arweni.

Keramik dinding ukuran 25x40 diskon up to 17 persen plus 2 persen khusus member, harga mulai Rp 43.907 per dus.

Selain itu beragam merek dan ukuran produk granit juga tersedia.

Diantaranya granit rustic merek Luxury Home ukuran 60x60 diskon up to 30 persen plus 2 persen khusus member menjadi Rp 94.325 ribu dari sebelumnya Rp137.500 per meter.

Untuk granit king ukuran 120x240 diskon up to 30 persen plus 2 persen khusus member.

"Harganya menjadi Rp 778.657 ribu dari Rp 1.135.069 per meternya," jelas dia.

Di diskon up to 70 persen ada pilihan produk aneka kunci dengan beragam merek.