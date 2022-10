Rating Drama Korea Terbaru Oktober 2022, Ada Drakor Terbaru May I Help You

Foto ilustrasi, poster Drama Korea. Simak berikut ini adalah rating drama Korea terbaru Oktober 2022, satu di antaranya ada drakor terbaru May I Help You (2022).

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak berikut ini adalah rating drama Korea terbaru Oktober 2022, satu di antaranya ada drakor terbaru May I Help You (2022) yang langsung mendapat rating tinggi di awal penayangan.

Diketahui, perolehan rating drama Korea terbaru Oktober 2022, termasuk drakor terbaru May I Help You cukup menarik perhatian para pecinta Drama Korea.

Hal tersebut karena rating drama Korea terbaru Oktober 2022, termasuk drakor terbaru May I Help You, biasanya naik turun alias fluktuasi.

Adapun drakor May I Help You milik Hyeri meraih rating tinggi di episode pertama pada Rabu (19/10/2022).

Sementara drakor lainnya, yakni Bad Prossecutor dan Love in Contract mengalami penurunan rating.

Berikut rating drakor selengkapnya dilansir dari Soompi.com pada Kamis (20/10/2022).

1. May I Help You

Drama Korea terbaru May I Help You memperoleh rating tinggi di awal penayangannya pada 19 Oktober 2022.

Menurut Nielsen Korea, May I Help You mengumpulkan peringkat nasional rata-rata 3,9 persen.

Dibintangi oleh Hyeri dan Lee Jun Young, drakor ini menceritakan kisah Butler Kim yang menjalankan tugas yang dimulai dengan biaya 100 won (sekitar 7 sen) per pekerjaan.

Selain itu direktur pemakaman Baek Dong Joo yang mengabulkan keinginan orang mati,

2. Bad Prosecutor (2022)

Drama Korea Bad Prosecutor sedikit mengalami penurunan rating yakni di angka 4,3 persen.

Rating tersebut sedikit menurun dari episode keempatnya sebesar 5 persen.

