Kiki Amalia Ternyata Jatuh Cinta pada Pandangan Pertama dengan Calon Suami

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Bakal menikah lagi setelah 10 tahun menjanda, Kiki Amalia mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama dengan calon suaminya, Agung Nugraha.

Menurutnya sejak pertama kali berkenalan, Kiki Amalia sudah memiliki perasaan yang berbeda dengan Agung Nugraha.

Bahkan, dirinya mengaku senang bisa dikenalkan oleh sang tunangan.

"Ada teman yang ngenalin. Udah gitu dari pertama kenal langsung punya rasa yang beda."

"Kayak pertama kali love at the first sight gitu, gimana sih rasanya kayak geli-geli di perut gitu. Happy," ungkap Kiki Amalia dikutip dari kanal YouTube Trans TV Official, Sabtu (22/10/2022).

Diakui Kiki, dirinya juga bersyukur bisa dipertemukan dengan Agung Nugraha. Pasalnya selama ini, dia merasa begitu diperlakukan baik oleh sang tunangan.

"Alhamdulillah sekarang udah ketemu orang yang bisa membawa aku menjadi orang yang sangat-sangat seperti ratu. Diperlakukan seperti ratu," tandasnya.

Lebih lanjut, Kiki Amalia mengatakan kehadiran Agung Nugraha merupakan buah dari kesabarannya menunggu hingga 10 tahun.

"Buah dari kesabaran ya, buah dari kita nggak usah banyak cerita, nggak usah banyak omong tentang apa yang kita kerjain di dalam diri kita, tapi kita cukup berdoa, minta sama Allah yang terbaik. Insha Allah, pasti Allah kasih sama kita," ujarnya.

Walaupun begitu, ternyata Kiki berujar sempat meragukan tunangannya.

Sebab tak dapat dipungkiri, pernikahannya yang gagal di masa lalu memberikan luka padanya sehingga membuat Kiki membutuhkan waktu untuk memercayai orang baru.

"Sampai saat ini pun aku sejujurnya masih ragu. Nggak gampang untuk memutuskan keputusan untuk menikah pada saat ini," tuturnya.

"Karena walaupun sudah 10 tahun aku menjadi janda, itu pasti susah untuk mempercayai orang datang ke kehidupan kita."

"Aku lihat dari awal, ini orang gimana cara bicaranya, sopan santunnya seperti apa, etikanya seperti apa, agamanya seperti apa."