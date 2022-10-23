Drakor Terbaru
14 Rating Drama Korea Terbaru Oktober 2022, Ada One Dollar Lawyer
Rating drama Korea terbaru One Dollar lawyer tak lagi berada di posisi dua digit, hanya menyentuh di angka 7 persen.
Tribunlampung.co.id, Jakarta – Berikut Rating drama Korea terbaru Oktober 2022.
Drakor terbaru One Dollar Lawyer (2022) terpantau turun dalam Rating drama Korea terbaru Oktober 2022.
Pada episode 9, Rating drama Korea terbaru One Dollar lawyer justru mengalami penurunan jauh dari episode sebelumnya.
Rating drama Korea terbaru One Dollar lawyer tak lagi berada di posisi dua digit, hanya menyentuh di angka 7 persen.
Sementara drakor The Golden Spoon justru mengalami kenaikkan yang cukup signifikan di episode 9.
Sedangkan drakor Blind ratingnya sedikit turun dari episode sebelumnya.
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Untuk drakor Gaus Electronics masih berusaha keras untuk memperoleh rating di angka 1 persen.
Berikut rating drakor selengkapnya dilansir dari Nielsen Korea pada Sabtu (22/10/2022).
1. One Dollar Lawyer (2022)
Rating One Dollar lawyer merosot cukup jauh di episode 9, yakni hanya 7,6 persen.
Berbeda dari episode 8, yang mencetak rata-rata nasional di angka 15 persen.
Sementara untuk episode 7, rating One Dollar Lawyer sedikit turun dari episode terbaru yakni 14,5 persen.
Akan tetapi, pada episode 6 rating One Dollar Lawyer lebih kecil yakni 13,4 persen.
2. The Golden Spoon (2022)
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One Dollar Lawyer
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