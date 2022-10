Via Vallen Butuh 4 Kantong Darah Seusai Proses Angkat Janin

Foto ilustrasi, Via Vallen. Via Vallen masih menjalani perawatan di rumah sakit seusai proses angkat janin. Bahkan, istri Chevra Yolandi butuh 4 kantong darah di masa pemulihan.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Penyanyi Via Vallen rupanya masih menjalani perawatan di rumah sakit seusai proses angkat janin. Bahkan, istri Chevra Yolandi butuh 4 kantong darah di masa pemulihannya.

Diketahui, istri Chevra Yolandi, Via Vallen, harus menjalani proses angkat janin lantaran calon buah hatinya itu tak berkembang.

Setelah 8 bulan berada dalam kandungannya, istri Chevra Yolandi, Via Vallen, mau tak mau harus melakukan proses angkat janin karena tak ada perkembangan di jabang bayi.

Usai menjalani perawatan, Via Vallen kini masih berada di rumah sakit lantaran masih lemas dan membutuhkan transfusi darah sebanyak empat kantong darah.

Hal itu terlihat dari unggahan Via Vallen di Instagram pribadinya pada Sabtu (22/10/2022).

Via Vallen yang didampingi suami, Chevra terlihat tengah berada di kamar perawatan rumah sakit.

Dalam video di Insta Story-nya, Via Vallen mengungkapkan kondisi terkininya.

Istri Chevra ini menunjukkan tangannya yang tengah diinfus untuk melakukan transfusi darah.

Dikatakan Via Vallen, kondisi tangannya sampai bengkak karena transfusi darah yang dilakukan.

Via Vallen menyebut ia memerlukan empat kantong darah, usai menjalani perawatan pengangkatan janin calon buah hati pertamanya.

“Tanganku udah bengkak-bengkak ini, transfusi darah udah kantong ketiga masih ada satu kantong lagi,” ungkap Via Vallen dikutip Minggu (23/10/2022).

Selama menjalani perawatan di rumah sakit, Chevra setia menemani sang istri.

Via Vallen mengatakan bahwa suaminya itu adalah penguatnya untuk menghadapi keputusan terberat tersebut.

“Dan let me show you ini dia support system aku. Kalau nggak ada makhluk satu ini nggak ngerti lagi,” ucap Via Vallen yang pipinya langsung dicium Chevra.

“Suamiku support system terdabest,” tulis Via di video yang ia unggah.