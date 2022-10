Kerap Terima Perkataan Kasar, Elly Sugigi LDR dari Suami, 'Aku Selalu Salah'

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Elly Sugigi buka suara soal kondisi rumah tangganya dengan suami berondongnya, Aher, ke publik, satu di antaranya kerap terima perkataan kasar hingga akhirnya pilih LDR.

Rumah tangga Elly Sugigi dan Aher digosipkan tengah diterpa masalah, hingga memunculkan isu keduanya telah bercerai. Kabarnya, Elly Sugigi kerap terima perkataan kasar hingga akhirnya memilih LDR.

Elly Sugigi membuat pengakuan jika selama ini dirinya kerap menerima perkataan kasar dari sang suami, sampai akhirnya ia tak tahan dan pilih LDR dengan sang suami.

Belum lama ini, Elly Sugigi mengaku memilih untuk berjauhan dengan suaminya agar tidak ribut.

Elly Sugigi membantah jika ia dan Aher telah bercerai, namun ia tak menampik jika rumah tangganya tengah bermasalah.

Hal itu diungkapkan Elly Sugigi saat menjadi bintang tamu di Pagi Pagi Ambyar Trans TV, Minggu (23/10/2022).

Dalam kesempatan itu, Elly Gigi diminta untuk memberikan klarifikasi soal postingannya tentang kata cerai di Instagram-nya belum lama ini.

"Mpok Elly emang bener Mpok mau cerai? Udah on the way janda Mpok?," tanya Rian Ibram dan Dewi Perssik, dilansir Senin (24/10/2022).

Wanita yang akrab disapa Mpok Elly ini menepis berita tersebut.

Elly Sugigi menduga berita itu mencuat setelah ia sudah jarang terlihat memposting kebersamaannya dengan Aher.

"Itu kan postingan cerai doang, aku 2 tahun ini sama Aher ya keliatan ribut di media sampe dibilang pansos lagi," jawab Elly Sugigi.

"Tapi kenapa banyak yang dm aku asik cerai juga, sebelum aku posting cerai di Instagram, karena ngeliat aku sama Aher gak pernah bareng lagi," kata Elly Sugigi.

Membantah bercerai, Mpok Elly membenarkan jika rumah tangganya tengah bermasalah.

Pada kesempatan itu, Elly Sugigi pun membeberkan awal permasalahan dalam rumah tangganya.