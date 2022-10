Lesti Kejora Heboh Joget dengan Betrand Peto, Rizky Billar Jadi Sorotan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Lesti Kejora akhirnya bernyanyi lagi setelah heboh laporkan kasus KDRT suaminya Rizky Billar.

Lesti Kejora sempat membuat heboh publik setelah melaporkan kasus KDRT yang dilakukan suaminya, Rizky Billar.

Buntut KDRT Rizky Billar, Lesti Kejora sampai menderita luka memar dan bengkak di beberapa bagian tubuhnya, hingga dirawat di rumah sakit.

Namun setelah Rizky Billar ditetapkan tersangka dan ditahan, Lesti Kejora mendadak mencabut laporan KDRT.

Keduanya pun kini telah sepakat berdamai dan kembali tampil mesra di hadapan publik.

Setelah lama tak tampil di panggung pasca kasus KDRT, kini Lesti kembali bernyanyi.

Penampilan istri Rizky Billar, Lesti Kejora duet bareng Betrand Peto itu terjadi di konser bertajuk IT'S MY FIRST di Tennis Indoor Senayan pada, Sabtu (22/10/2022).

Momen Lesti Kejora berduet bareng putra Ruben Onsu, Betrand Peto, langsung menjadi sorotan netizen, terutama keberadaan Rizky Billar.

Diketahui, konser tunggal putra Ruben Onsu itu turut mengundang sejumlah bintang tamu.

Di antaranya Titi DJ, King Nassar, Anneth Delliecia, hingga pedangdut Lesti Kejora.

Di antara penampilan dari sejumlah bintang tamu, aksi panggung Lesti Kejora di konser cukup menyita perhatian penonton.

Ia berduet dengan Betrand Peto dalam konser tunggal bocah 17 tahun itu.

Momen duet Lesti dan Betrand terekam kamera penggemar yang diunggah di YouTube K&A Live Musik.

Aksi Lesti Kejora pun langsung jadi perhatian publik.