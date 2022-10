Pesan Haru Via Vallen " Selamat Bersenang-Senang Anakku, Terima Kasih Sudah Berjuang"

Ilustrasi. Via Vallen beri pesan menyentuh kepada anakknya usai angkat janin.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Kesedihan menyelimuti pasangan Via Vallen dan Chevra Yolandi yang harus merelakan calon buah hati pertamanya dengan angkat janin.

Istri Chevra Yolandi, Via Vallen pun menuliskan pesan menyentuh kepada anaknya.

Diketahui, setelah beberapa minggu mempertahankan calon bayinya, Via Vallen akhirnya menyerah dan mengikuti saran dokter untuk angkat janin.

Via Vallen kini masih berada di rumah sakit lantaran masih lemas dan membutuhkan transfusi darah sebanyak empat kantong.

Hal itu terlihat dari unggahan Via Vallen di Instagram pribadinya pada Sabtu (22/10/2022).

Via Vallen yang didampingi suami, Chevra Yolandi terlihat tengah berada di kamar perawatan rumah sakit.

Dalam video di Insta Story-nya, Via Vallen mengungkapkan kondisi terkininya.

Istri Chevra ini menunjukkan tangannya yang tengah diinfus untuk melakukan transfusi darah.

Dikatakan Via Vallen, kondisi tangannya sampai bengkak karena transfusi darah yang dilakukan.

Via Vallen menyebut ia memerlukan empat kantong darah, usai menjalani perawatan pengangkatan janin calon buah hati pertamanya.

“Tanganku udah bengkak-bengkak ini, transfusi darah udah kantong ketiga masih ada satu kantong lagi,” ungkap Via Vallen dikutip Minggu (23/10/2022).

Selama menjalani perawatan di rumah sakit, Chevra setia menemani sang istri.

Via Vallen mengatakan bahwa suaminya itu adalah penguatnya untuk menghadapi keputusan terberat tersebut.

“Dan let me show you ini dia support system aku,"