Sinopsis Drama Korea Terbaru Recipe for Farewell, Drakor Han Suk Kyu

Ilustrasi poster drakor. Berikut sinopsis drama Korea terbaru Recipe for Farewell yang dibintangi Han Suk Kyu.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru Recipe for Farewell yang dibintangi oleh aktor Han Suk Kyu.

Para penggemar K-drama pasti mencari tahu tentang sinopsis drama Korea terbaru Recipe for Farewell drakor milik Han Suk Kyu.

Agar tak penasaran sinopsis drama Korea terbaru Recipe for Farewell mendapuk Han Suk Kyu sebagai bintang utama.

Diketahui, Han Suk Kyu membintangi drama Korea terbaru Recipe for Farewell usai memainkan perannya di drakor Dr. Romantic 2.

Drama Korea terbaru Recipe for Farewell merupakan drama bergenre kehidupan.

Drama ini akan tayang di Watcha dengan jumlah 12 episode.

Rencananya drama ini tayang pada Desember 2022.

Drama ini digarap langsung oleh sutradara Lee Ho Jae.

Lee Ho Jae sebelumnya juga menggarap beberapa film.

Di antaranya Sori: Voice From The Heart dan The Scam.

Naskah asli drama ini juga ditulis oleh Kang Chang-Rae dan Lee Ho-Jae.

Drama ini aman ditonton untuk usia 13 tahun ke atas.

Berikut sinopsis drama Korea Recipe for Farewell

Chang-Wook (Han Suk-Kyu) berusia 40-an.

