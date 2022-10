Promo Payday Hokben MBK, Potongan Harga Pembelian Paket A,D / B,C

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Hokben MBK (Mal Boemi Kedaton) selalu memiliki banyak promo menarik setiap bulan.

Kali ini promo yang diberikan Hokben MBK adalah promo payday yang berlaku tanggal 25-31 Oktober 2022.

Store Manager Hokben MBK Arrenda Reza Rianda mengatakan, promo ini adalah promo potongan harga pembelian paket A, D / B, C.

Dari Rp 124 ribu jadi Rp 105 ribu.

"Masing-masing paket itu mendapatkan dua teh kotak," kata Reza, Selasa 25 Oktober 2022.

Adapun isi paketnya adalah paket A beef yakiniku, dua shrimp roll, satu tori ball, nasi, dan salad.

Baca juga: Timezone MBK Hadirkan Promo Payday, Bayar Rp 300 Ribu Dapat 600 Tizo

Baca juga: Swiss-Belhotel Lampung Hadirkan Promo Hallowen Party Cukup Rp 150 Ribu per Pax

Paket B ada chicken yakiniku, satu ebi furai, dua egg chicken roll, nasi, dan salad.

Paket C ada beef teriyaki, satu tori ball, dua shrimp roll, nasi, dan salad.

Paket D ada chicken teriyaki, satu ebi furai, dua egg chicken roll, nasi, dan salad.

Selanjutnya ada promo GrabFood.

Promo ini bisa didapatkan dengan membeli di aplikasi GrabFood dan memasukan kode promo HEMATHOKBEN.

Dalam promo ini ada potongan harga untuk paket A plus B plus C.

Dari Rp 172 ribu jadi Rp 135 ribu.

Ada juga promo GoFood.

Di promo ini simple set teriyaki+simple set yakiniku dari Rp 180 ribu jadi Rp 118,5 ribu.

( Tribunlampung.co.id / Jelita Dini Kinanti )