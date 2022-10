Sule dan Memes Prameswari Undang Penghulu

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Komedian Sule mengaku ada penghulu saat melakukan berfoto bersama Memes Prameswari menggunakan pakaian pengantin.

Momen foto diduga prewedding Sule dengan artis pendatang baru, Memes Prameswari ternyata dihadiri oleh penghulu.

Kehadiran penghulu dalam momen bahagia bersama Memes Prameswari tersebut disampaikan langsung oleh Sule.

"Banyak kan, ada banyak orang di situ. Ada penghulu. Ada teman-teman semua," ungkap Sule dikutip dari kanal YouTube Trans Tv Official, Selasa (25/10/2022).

Pengakuan itu kemudian langsung membuat Rian Ibram selaku salah satu host acara Heart to Heart terkejut.

Dia mencurigai bahwa kabar pernikahan Sule dan Memes yang beredar belum lama ini benar.

"Nikah Kang Sule sama Memes?" tanyanya.

Namun, Sule enggan berkomentar banyak.

"Aku nggak ngomong loh, Anda yang ngomong," ucap Sule berkilah.

Ayah lima anak ini kemudian meminta publik untuk menunggu saja. Pasalnya, beberapa waktu lalu dia mengaku telah menyiapkan kejutan.

"Fungsinya penghulu itu buat apa? Kan buat apa? Lalu penghulu di situ buat apa?" tutur Rian lagi.

"Ada tunggu aja," ujar Sule.

"Menikah atau tidak? Yes or no?" desak Rian Ibram penasaran.

"Aku nggak mau jawab. Cukup aku aja sama Tuhan dan juga Memes aja yang tahu," katanya.

