5 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Desember 2022, Banyak Drakor Seru

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rekomendasi drama Korea terbaru Desember 2022 mendatang, termasuk drakor Alchemy of Souls 2 (2022).

Daftar rekomendasi drama Korea terbaru Desember 2022, termasuk drakor Alchemy of Souls 2 telah dinantikan banyak penggemar.

Pasalnya, rekomendasi drama Korea terbaru Desember 2022 seperti drakor Alchemy of Souls 2 punya kisah menarik yang sayang untuk dilewatkan.

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut daftar drakor terbaru rilis Desember 2022.

1. Alchemy of Souls 2 (2022)

Musim pertamanya sukses, drama Korea terbaru Alchemy of Souls akan berlanjut ke musim kedua.

Rencananya, serial yang dibintangi Lee Jae Wook ini akan tayang pada Desember 2022 mendatang.

Namun berbeda dengan drakor pendahulunya yang berjumlah 20 episode, Alchemy of Souls hanya akan tersaji singkat dalam 10 episode saja.

Pada season keduanya, konflik pada kisah pertukaran jiwa ini akan semakin sulit.

Selain itu, cerita Alchemy of Souls musim kedua akan berfokus pada kehidupan masa lalu Naksu (Go Yoon Jung), si pembunuh bayaran sebelum terperangkap di tubuh Mu Deok (Jung Seo Min)

Sebagai informasi, Alchemy of Souls disutradarai Park Joon Hwa.

Dia sebelumnya telah sukses memimpin produksi drama lain seperti Because This is My First Life, What’s Wrong With Secretary Kim, dan Touch Your Heart.

Sedangkan naskahnya ditulis oleh Hong Sisters, yakni Hong Jung Eun dan Hong Mi Ran.

Adapun serial yang dibintangi Go Yoon Jung, Hwang Min Hyun, dan Yoo In Soo telah tayang musim pertamanya pada 18 Juni 2022 lalu di Netflix.

