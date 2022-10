9 Rekomendasi Drama Korea, Drakor Trolley Banyak Dicari Penggemar

Ilustrasi poster drakor. Drama Korea pernikahan, termasuk drakor Trolley (2022) milik Park Hee Soon bakal tayang di akhir tahun 2022.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Drama Korea pernikahan yang rekomended diantaranya drakor Trolley (2022).

Drakor Trolley merupakan drama Korea pernikahan milik Park Hee Soon.

Sebagai drama Korea pernikahan, drakor Trolley mempunya cerita yang menarik.

Rencananya drakor ini akan tayang pada akhir tahun 2022 ini.

Daftar rekomendasi drama Korea pernikahan, termasuk drakor Trolley banyak dicari penggemar.

Pasalnya, rekomendasi drama Korea pernikahan, termasuk drakor Trolley punya cerita yang manis dan menarik.

Drakor ini rencananya akan tayang pada Desember 2022 mendatang di streaming layanan SBS.

Adapun pemeran utamanya adalah aktor senior Park Hee Soon dan Kim Hyun Joo.

Mengusung genre thriller, misteri dan romantis, drakornya bakal tayang sebanyak 16 episode.

Trolley akan tayang tiap Senin dan Selasa.

Selain drakor terbaru Trolley, berikut rekomendasi drama Korea tentang pernikahan adalah sebagai berikut :

1. The World of the Married (2020).

2. My Dangerous Wife (2020).

3. Hi Bye, Mama! (2020).