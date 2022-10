Promo Informa Sultan Agung. Informa Sultan Agung gulirkan Promo Wow Sale Up Tp 50 Persen dan hadiah langsung.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Informa Sultan Agung di Jalan Sultan Agung Nomor 832 memiliki promo menarik.

Supervisor Informa Sultan Agung Deko Variadi mengatakan, promo ini diantaranya Wow Sale Up To 50 Persen plus tambahan cashback hingga 20 persen dan hadiah langsung sofa bed Oakland.

"Promo ini berlaku untuk pembelanjaan furniture dengan minimal nominal tertentu,"kata Deko, Rabu 26 Oktober 2022.

Ada juga cashback hingga 10 persen untuk pembelian aksesoris dengan minimal nominal tertentu.

Kedua promo ini berlaku hingga 31 Oktober 2022.

Promo lainnya cashback Rp 200 ribu untuk pembelanjaan minimal Rp 3 juta dengan pembelanjaan online melalui Aplikasi Mobile App Informa yang bisa di download dari Apps store.

Cashback diberikan untuk pembelian produk apapun di Informa Sultan Agung kecuali elektronik dan flash sale.

Cara dapatkan cashback ini adalah download Aplikasi Mobile App Informa.

Lalu datang ke Informa Sultan Agung untuk scan barcode di flyer yang sudah disediakan

Promo ini berlaku hingga 20 November 2022.

Tak hanya itu, Informa Sultan Agung juga memberikan gratis pengiriman dan pemasangan yang jaraknya maksimal 20 kilometer dari Informa Sultan Agung.

Untuk di kota satelit seperti Pringsewu, Metro, Bandar Jaya, Kotabumi dan lain-lain Informa Sultan Agung juga bisa memberikan gratis pengiriman dan pemasangan dengan nominal pembelanjaan tertentu.

Informa Sultan Agung adalah toko yang menjual produk furniture, aksesoris, dan elektronik lengkap di Lampung

Semua produk yang dijual Informa Sultan Agung dijamin berkualitas dan modelnya selalu kekinian.

Untuk tahu lebih lanjut mengenai produk yang dijual di Informa Sultan agung bisa lihat di instagram @informa.sultanagung

( Tribunlampung.co.id / Jelita Kinanti )