13 Rating Drama Korea Terbaru Oktober 2022, Drakor Bad Prosecutor Mendominasi

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Berikut daftar rating drama Korea terbaru Oktober 2022, termasuk drakor Bad Prosecutor yang diperankan D.O. EXO.

Perolehan rating drama Korea terbaru Oktober 2022 khususnya Bad Prosecutor tetap posisi pertama di penayangan Rabu-Kamis.

Sementara rating drama Korea terbaru Oktober 2022 khususnya May I Help You sedikit mengalami penurunan.

Hal yang sama juga dialami drakor Love is for Suckers dan Love in Contract yang ratingnya sedikit turun.

Berikut rating drama drakor selengkapnya dilansir dari Soompi.com pada Kamis (27/10/2022).

1. Bad Prosecutor (2022)

Drama Korea Bad Prosecutor terus mendominasi drama di Rabu-Kamis.

Menurut Nielsen Korea, siaran "Bad Prosecutor" pada 26 Oktober untuk episode 7 mencapai peringkat nasional rata-rata 5,0 persen.

Angka itu hampir mencapai peringkat tertinggi 5,1 persen yang dikumpulkan di episode sebelumnya.

Bad Prosecutor berkisah tentang jaksa nyentrik dalam memperjuangkan keadilan dengan cara apa pun yang diperlukan.

2. May I Help You (2022)

Rating drama Korea May I Help You mencetak peringkat nasional rata-rata 3,0 persen di episode 3.

Ini sedikit menurun dari rating episode sebelumnya sebesar 3,7 persen.

Drama Korea terbaru May I Help You memperoleh rating tinggi di awal penayangannya pada 19 Oktober 2022.

