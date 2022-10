Pemain Chelsea Marc Cucurella Umumkan Jenis Kelamin Calon Anak Ketiga

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Sosok pemain Chelsea Marc Cucurella mengumumkan jenis kelamin calon anak ketiganya.

Setelah pamer foto pamer USG, kini pemain Chelsea Marc Cucurella mengungkap jenis kelamin anaknya bersama Claudia Rodriguez.

Kabar jenis kelamin calon anak pemain Chelsea Marc Cucurella itu dibagaikan lewat unggahan Instagram.

"We can't wait to see you, daughter, (Kami tidak sabar melihatmu, putriku)," kata Marc Cucurella, dikutip pada @cucurella3, Rabu (27/10/2022).

Diketahui Marc Cucurella dan pacarnya, Claudia Rodriguez telah memiliki dua orang anak.

Keduanya diberi nama Mateo Cucurella Rodriguez dan Rio Cucurella Rodriguez.

Beberapa waktu lalu ia memamerkan bakal dikaruniai calon anak ketiga.

Pada foto tersebut, terlihat Cucurella dan Claudia tengah berpose romantis keduanya memegang pipa asap bewarna pink.

Rupaya warna pink tersebut melambangkan jenis kelamin perempuan.

Sontak unggahan tersebut dibanjiri ucapan selamat dari para penggemarnya.

"Congratulations," ucap @chelseapulse.

"Congratulation CUCU," ujar @bredebergstard.

"Beautiful," @agyemanattahpoku.

Perjalanan cinta Cucurella dan Claudia

